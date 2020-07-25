بدء تسجيل المصوتين بانتخابات "الشيوخ" بالبريد في الخارج اليوم

تبدأ اليوم، مرحلة تسجيل البيانات للناخبين المصريين في الخارج عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس المقبل.

وألزم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، كل ناخب من المقيمين بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمي للهيئة اعتبارا من اليوم وحتى 31 يوليو.

ويسجل الناخب رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع وكل بياناته المتعلقة بالإقامة في الخارج والبعثة التي ينتمي إليها في الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل، وإذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم كودي سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وطباعة القائمتين "الفردي والقوائم" واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على موقع "الوطنية للانتخابات" يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية وطباعة هذا الإقرار والتوقيع عليه، وإرفاقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف آخر مغلق، وإرسالهم عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، 141 مقر بعثة دبلوماسية في الخارج، كمقار للجان الفرعية التي ستجري فيها عمليات تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، يومي 9 و10 أغسطس، مع استمرار عملية تلقى بطاقات الاقتراع عبر البريد من 9 وحتى 12 أغسطس.