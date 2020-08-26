الاتصالات تطلق خدمة رفع الدعاوى المدنية رقميا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنّه سيصبح بإمكان المواطنين رفع الدعاوى المدنية من خلال منصة مصر الرقمية.

وأضاف طلعت، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الدعوة يتم رفعها من خلال محام، لكن بشكل مميكن من داخل مكتبه عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به، دون أن يذهب إلى مقر المحكمة، لافتا إلى إطلاق الخدمة بشكل تجريبي، بالتعاون مع وزارة العدل، على أن يتم تعميمها بشكل رسمي بعد نجاح التجربة.

وأكد وزير الاتصالات، أنّ الخدمة تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المواطنين، في إطار مشروع مصر الرقمية.