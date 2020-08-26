رئيس التحرير

محمود مسلم

الاتصالات تطلق خدمة رفع الدعاوى المدنية رقميا

كتب:

حسن عثمان
03:17 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
عمرو طلعت

عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنّه سيصبح بإمكان المواطنين رفع الدعاوى المدنية من خلال منصة مصر الرقمية.

وأضاف طلعت، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الدعوة يتم رفعها من خلال محام، لكن بشكل مميكن من داخل مكتبه عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به، دون أن يذهب إلى مقر المحكمة، لافتا إلى إطلاق الخدمة بشكل تجريبي، بالتعاون مع وزارة العدل، على أن يتم تعميمها بشكل رسمي بعد نجاح التجربة.

وأكد وزير الاتصالات، أنّ الخدمة تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المواطنين، في إطار مشروع مصر الرقمية.

اقرأ المزيد:

وزير الاتصالات: ميكنة 361 مكتب توثيق بنهاية سبتمبر

وزير الاتصالات يتابع أعمال تحويل قصر السلطانة ملك لمركز لتنمية الإبداع

وزير الاتصالات: نمد يد العون لـ"الوطنية للتدريب" لتأهيل الملتحقين

وزير الاتصالات: خطة لرقمنة التعليم الأساسي والجامعي في سبتمبر 2021