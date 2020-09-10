"MC20" تظهر لأول مرة بقوة 630 حصانا

من خلال بث مباشر على وسائل الإنترنت، أعلنت شركة مازيراتي عن أيقونتها الرياضية الجديدة "مازيراتي MC20"، والتي قد أعلنت عن دخولها خط الإنتاج في وقت قريب في 2014، لكنها ظهرت اليوم في عام 2020.

وأعلنت مازيراتي فىي وقت سابق، أن هذه السيارة تعد تكريمًا للراحل سائق السباقات السير ستيرلنج موس.

وقدمت مازيراتى اليوم الأيقونة الجديدة "MC20" بمحركها الجديد الذى أعلنت عنه مؤخرًا.

وهو أول محرك طورته مازيراتي منذ 20 عامًا، وسعته 3.0 لتر مزدوج التربو، ومكون من 6 أسطوانات، ويولد قوة 630 حصانًا، وعزم 730 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من الثبات لسرعة 100كم فى 2.9 ثانية فقط.