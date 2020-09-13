انطلاقة جديدة للسباحة الحرة في المدينة الشبابية بالإسكندرية

شهدت المدينة الشبابية بالإسكندرية انطلاقة جديدة للسباحة الحرة مع أولى أيام افتتاح أكاديمية السباحة بمشاركة العائلات والأسر، والتى تعد مؤشرا للوعى الجماهيرى بمدى أهمية الرياضات المائية كأحد أهم عوامل اللياقه البدنية ووسيلة للترويح والترفيه عن النفس وشغل أوقات الفراغ بما هو نافع ومفيد.

يذكر أن المدينة الشبابية بالإسكندرية تنفذ السباحة الحرة للعائلات والاسر على مدار الأسبوع بنظام الفترات عدا أيام الأحد والأربعاء مع الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازيه والتباعد الاجتماعى.

وفى سياق متصل أعلنت المدينة عن بدء تدريبات السباحة للجنسين أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع وعلى أيدى مدربين متخصصين وتتم التدريبات وفق لمعايير تربوية وأسس علمية حديثة تتبنى آليات جديدة للتنقيب عن المواهب ورعايتها لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.

يأتى افتتاح أكاديمية السباحة ضمن سلسلة الافتتاحات للأكاديميات الرياضية المختلفة بالمدينة (أكاديمية الكاراتيه - أكاديمية الكونغ فو- أكاديمية الجمباز - أكاديميه السلة - الجيم والفيتنس) والتى تزامن افتتاحها مع عودة النشاط الرياضى التدريجى بشتى مناحى الجمهورية مع اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.