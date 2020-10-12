بعد إعلان الفخراني العودة للدراما.. أسباب غيابه عن الساحة الفنية

افتقد جمهور الفنان يحيى الفخراني ظهوره على الشاشات منذ عامين، بعد آخر ظهور له من خلال مسلسل "بالحجم العائلي" في رمضان 2018، ليعود إلى جمهوره من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي بدأ تصويره هذا الأسبوع، ليكون أول مسلسلات رمضان 2021.

ونعرض في السطور التالية تفاصيل العمل الدرامي:-

- عمل اجتماعي تدور قصته الأساسية حول علاقة الأب بأبنائه.

- يختلف العمل كثيرًا عن دور الأب غير الجاد في مسلسل "حمادة عزو" .

- المسلسل به قدر من الرومانسية ومشاهد اجتماعية.

- وضع القائمون على العمل خطة لتصوير العمل والانتهاء من مشاهده بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل لرغبة الفخرانى فى عدم التصوير بالشهر الكريم.

- منذ عمله الدرامي الأخير في عام 2018 بالحجم العائلي، لم يجد العمل المناسب الذي يستحق عمله قائلًا: "مش عاوز أظلم الكتاب بس من ساعة المسلسل قرأت اسكريبتات كثيرة أوي بس لقيته، إما شبه اللي عملته قبل كده أو أنو ما يستاهلش أني أتعب فيه".

يذكر أن المسلسل بعنوان "نجيب زاهي زركش"، وهو التعاون الخامس بين المؤلف عبدالرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني، حيث تعاونا على مدار السنوات الماضية في مسلسلات مثل "شيخ العرب همام ودهشة وونوس"، ويعد المسلسل رابع تعاون لشادي الفخراني مع والده.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى عائلى.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.