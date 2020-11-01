جوعني 3 أيام.. تفاصيل مقتل صاحب مقهى بكفرالشيخ: شيلت جثته 1500 متر

"جوعنى 3 أيام".. بهذه الكلمات استهل عامل مقهى بكفر الشيخ اعترافاته أمام جهات التحقيق بقتل صاحب مقهى كان يعمل لديه، حيث أقر المتهم بجريمته: "غرزت السكينة فى قلبه وسرقته قدام بيته"، مشيرا إلى أنه حمل جثته لمسافة 1500 متر وألقاها وسط الزراعات.

وأوضح المتهم فى اعترافاته أنه كان يعمل بالمقهى لدى المجنى عليه بعد انتهاء حظر كورونا والسماح للمقاهى بالعمل: "كانت ظروفى ماشية ومكفى نفسى بالعافية" لكن القتيل قرر طرده من العمل ومن ثم تشريده ليجد نفسه بالشارع بلا أى مورد للرزق.

وأضاف المتهم: "فضلت 3 أيام جعان وبفكر ازاى أنتقم"، مشيرا إلى أنه كان يعرف مواعيد إغلاق المقهى وعودة صاحبه إلى منزله وبحوزته الإيراد اليومى للمقهى فتوجه قبل إغلاق المقهى إلى منزل القتيل وفصل كاميرات المراقبة وتربص له.

وتابع المتهم أنه تربص بالمجنى عليه فى الظلام وعند عودته خرج له مهددا إياه بالسكين مقابل تسليمه إيراد المقهى لكن حدثت بينهما مشادة انتهت بتسديد المتهم عدة طعنات قاتلة أودت بحياة صاحب المقهى وقال المتهم إنه حمل جثته على كتفه لمسافة 1500 متر وألقاها وسط الزراعات ثم فر هاربا حتى ألقت المباحث القبض عليه واصطحبته النيابة لتمثيل الجريمة وأقر خلال ذلك بتفاصيلها كاملة.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لمركز كفر الشيخ بالعثور على جُثة مالك مقهى 47 سنة، مقيم بقرية بدائرة المركز بقطعة أرض زراعية أمام مسكنه، وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن كفر الشيخ إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل 19 سنة، كان يعمل بالمقهى ملك المجني عليه مُقيم بدائرة المركز.

تم ضبط المتهم بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله بالمقهى ملك المجني عليه وتركه العمل ورفض المجني عليه إعادته للعمل مرة أخرى، ما أثار حفيظته ونظراً لعلمه بقيام المجني عليه بتحصيل الإيراد اليومي للمقهى قبل غلقه فعقد العزم على قتله وسرقة ما بحوزته من أموال.

وأضاف المتهم بقيامه بفصل كاميرات المراقبة الخاصة بمسكن المجني عليه وانتظاره بالقرب من مسكنه ولدى حضوره باغته بالتعدي عليه بسلاح أبيض (سكين) محدثاً إصابته التي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول وعقب ذلك قام بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بتحريز سلاح الجريمة واصطحبت المتهم لتمثيل الواقعة ثم قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إقرارها بتفاصيل ارتكابه لها كاملة.