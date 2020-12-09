أختام مزورة.. ضبط 4 جزارين مخالفين في حملة مكبرة بكفر شكر

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث تموين القليوبية حملة استهدفت أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم في كفر شكر، وتم ضبط أختام مزورة في عدد من محلات الجزارة مقلدة الأختام الحكومية.

وقال الدكتور أيمن الشعراوي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، إن تلك الأختام المزورة يتم استخدامها في مجاز الحيوانات مقلدين الأختام الحكومية؛ ويتم بيع اللحوم وتكون عرضة أن تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويتم تدليس وغش المواطنين.

وأشار الشعراوي إلى أن الحملة ضبطت 4 جزارين يذبحون خارج المجازر بنطاق مركز ومدينة كفر شكر وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

في وقت سابق شنت مباحث التموين في القليوبية حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق، حيث تمكنت من ضبط مفرمة لحوم بها 5 أطنان لحوم فاسدة وضبط مخبز بلدي يقوم بتجميع البطاقات الذكية من المواطنين ومخزن لتجميع المواد البترولية لبيعها في السوق السوداء وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث المديرية يفيد شن حملة بالتنسق مع مديرية التموين والطب البيطري أسفرت عن ضبط 5 أطنان لحوم مفرومة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة داخل مفرمة لحوم دون ترخيص.

وضبط مخبز بلدي بحوزة مالكه 282 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين جمعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجميع المواد البترولية دون ترخيص لتجميعه 43٫200 لتر مواد بترولية "سولار" دون وجه حق للاتجار بها بالسوق السوداء دون تصريح مع الجهات المختصة قدرت قيمتها بــ 291600 جنيه لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.