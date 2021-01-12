أكثر من 400 صوت لوكيلي النواب أبو العينين وسعد الدين

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، فوز المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، بمنصبي وكيلي مجلس النواب.

وأكد المستشار حنفي جبالي، أن اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات وكيلي المجلس، انتهت إلى أن عدد الأصوات التي أدلى بها الأعضاء 581 عضوا، وعدد الأصوات الباطلة صوتا واحدا، وعدد الأصوات الصحيحة 580، وعدد الأصوات التي حصل عليها المستشار أحمد سعد الدين 485 صوتا، وعدد الأصوات التي حصل محمد أبو العينين 412 صوتا، فيما حصل النائب سليمان وهدان وكيل المجلس السابق، على 125 صوتا، وحصلت النائبة فريدة الشوباشي على 71 صوتا، وحصد النائب محمد عبدالعزيز 45 صوتا.

وتقدم رئيس المجلس خلال كلمته عقب الانتهاء من التصويت بالتهنئة لوكيلي المجلس المنتخبين، متمنيا لهما خالص التوفيق والسداد في أداء مهامهما ولجميع الشعب المصري، داعيا بالتوفيق لما فيه خير مصر وصالح شعبها والقى كلا من الوكيلين كلمة عقب إعلان فوزهما.