بعد اكتشافها بماليزيا.. السلالة الهندية تظهر في 19 دولة

قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، الأحد، إن ماليزيا اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس كورونا من السلالة الهندية، بعد أيام من فرض حظر على الرحلات الجوية من الهند.

وذكر الوزير، بحسب وكالة رويترز، أن السلالة، التي تدعى «B.1.617»، تم اكتشافها في مواطن هندي تم فحصه في مطار كوالالمبور الدولي.

ووصفت منظمة الصحة العالمية السلال الجديدة بأنه «متغير مثير للاهتمام»، مما يشير إلى أنه قد يحتوي على طفرات تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال، أو يسبب مرضًا أكثر خطورة أو يتفوق على مناعة اللقاح.

وأعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، السبت، عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا (المتحور الهندي) في الأردن لأشخاص لم يسافروا.

وانتشر المتحور الهندي في 19 دولة على الأقل، منها اليونان واليابان وفرنسا ورومانيا والعراق والمملكة المتحدة وألمانيا.

وحظرت ماليزيا، التي تواجه ارتفاعًا في حالات كورونا، يوم الأربعاء، الرحلات الجوية من وإلى الهند ومنعت المسافرين من أي ومكان هندي من دخول البلاد لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وتكافح الهند موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا، الذي طغى على المستشفيات والمشارح ومحارق الجثث.

وأطلقت ماليزيا في فبراير برنامج تطعيم على مستوى البلاد ضد فيروس كورونا، بهدف تلقيح 80٪ من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة في غضون عام.

وأبلغت ماليزيا عن 3418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 415012 حالة، بما في ذلك أكثر من 1500 حالة وفاة.