«نهضة مصر» تحصل على جائزة أفضل مستثمر في مجال التعليم بالشرق الأوسط

أعلنت دار نهضة مصر للنشر، عن حصول نهضة مصر لريادة الأعمال «EdVentures»، شركة رأس المال المخاطر التابعة لمجموعة نهضة مصر للنشر، على جائزة أفضل مستثمر في مجال التعليم في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021، والتي تقدمها المجلة العالمية الرقمية «كوربورت فيجن»، ومقرها المملكة المتحدة.

وتأتي الجائزة في إطار جوائز التعليم والتدريب التي أطلقتها «كروبورت فيجن»، لتسليط الضوء على أبرزالشركات التي تعمل في هذا المجال الحيوي وتمثل نموذجًا ناجحًا ومؤثرًا فيه.

وتأسست شركة نهضة مصر لريادة الأعمال عام 2017، كأول شركة رأس مال مخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات التعليم والثقافة والحلول التعليمية المبتكرة.

وتعليقًا على الجائزة قالت داليا إبراهيم، مؤسسة الشركة في تصريحات صحفية، اليوم، أن «نهضة مصر جزءًا لا يتجزأ من مجال التعليم لأكثر من ثمانية عقود، ولقد قمنا بإنشاء شركة EdVentures سعيًا منا للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الشرق الأوسط، من خلال دعم الشركات الناشئة في هذا المجال، ومن ثم تقديم تكنولوجيا ووسائل تعليمية حديثة تدعم الطلاب والمتعلمين بشكل عام».

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، نجحت «EdVentures» في دعم أكثر من 60 شركة ناشئة ورائد أعمال، واستثمرت في 8 شركات ناشئة تم تصنيفها من بين أكبر الشركات الناشئة وأكثرها تأثيرًا في مصر. ولقد تمكنت هذه الشركات الناشئة عبر خدماتها المتنوعة والمتميزة من المساعدة في تعزيز مهارات الشباب، وإثراء فرص التعلم، وتمكين المؤسسات التعليمية من العمل بشكل أفضل من خلال نشر أحدث الحلول التكنولوجية.