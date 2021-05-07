القصة الكاملة لـ «طالبتي الكاتر» بالمعادي.. إصابات جسيمة وفصل نهائي

حضرتا للمدرسة لحل خلافاتهما الشخصية بـ«القوة»، بعد الانتهاء من حل الامتحان الذي يعقد لهم مرتين فقط كل عام، هكذا كانت واقعة طالبات مدرسة السيدة رقية التجارية بنات بالمعادي، والتي تعود أحداثها إلى قيام طالبة يإحداث جروح شديدة في وجه طالبة أخرى، مستخدة آلة حادة «كاتر» في المدرسة عقب خروجهما من الامتحان.

عقب الانتهاء من أداء الامتحان لم يذهب الطلاب مباشرة إلى المنزل، فغالبية الطلاب يهتمون بمراجعة أسئلة الامتحان والإجابة عليها مع بعضهم البعض في المدرسة قبل مغادرتها، هكذا يفعل الطلاب دائماً في الامتحانات، إلا أن هدف «طالبة الكاتر» اختلف تماماً عن ذلك، فيقول وائل سعيد، المدرس الذي أصيب بجرح في يده اليمني بسبب محاولته في إنهاء المشاجرة بين الطالبين: «إحداهما انتظرت الأخرى أمام اللجنة الامتحانية وسببت لها جروحا عميقة في وجهها باستخدام كاتر».

لم تستطع «طالبة الكاتر» تحمل جريمتها، فاجتهدت في البحث عن مخرج لها سريعاً، هرولت تارة للخروج من المدرسة ولم تستطع لسببين الأول أن باب المدرسة الرئيسي مغلق بالأقفال، والثاني اعتقادها أن أهل المجني عليها منتظرينها أمام المدرسة وهو اعتقاد خاطئ بحسب ما رواه «وائل» لـ «الوطن»، موضحاً أن أولياء الأمور اعتادوا انتظار أبنائهم أمام المدرسة في أيام الامتحانات للاطمئنان عليهم فلم يكن من الأهالي الواقفين أمام المدرسة أقارب للمجنى عليها.

لجأت «طالبة الكاتر» إلى حيلة أخرى وهي الحماية في مكتب «الأستاذ وائل»، الذي حاول فض المشاجرة بين الطالبتين وعلى إثرها أصيب بجرح في يديه اليمني، وأجرى عملية جراحية في مستشفى مبرة بالمعادي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، يظهر فيه وائل سعيد، ممسكاً بملابس المجنى عليها محاولا تهدئة الموقف، قائلا: «كنت حريصا وأنا بحجز بينهما ومسكت البنت مش من لبسها عشان أبعدها عن زميلتها».

شهادة أحد سكان المنطقة

تقول منة الله ياسر، طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وإحدى سكان المنطقة أن الواقعة حدثت عقب خروج الطالبتين من الامتحان، موضحة أن المدرسة تنقسم إلى قسمين أحدهما خدمات والقسم الثاني أميري، وهو القسم الذي التحقت به الطالبتان.

وأضافت «منة» لـ«الوطن»، أن الواقعة نتيجة لمشاكل شخصية بين الطالبتين، مشيرة إلى أن المجني عليها تواصلت مع والدها الذي جاء للمدرسة في نهاية الواقعة.

موقف قطاع التعليم الفني بمحافظة القاهرة

قال خالد عبده، مدير التعليم الفني، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه تم التحقيق في الواقعة وتقرر إقالة مدير المدرسة، وفتح تحقيق عاجل مع مدير التعليم الفني بإدارة المعادي التعليمية، بالإضافة إلى مسؤولي المدرسة.

وأضاف «عبده» لـ «الوطن»، أن تحقيقات قطاع التعليم الفني للواقعة تبين أن «طالبة الكاتر» تعاني من مشكلات نفسية شديدة.

موقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالبتين مقيدتان بنظام «طلاب عمال» الذين يحق لهم الغياب من المدرسة وحضور الامتحانات فقط، موضحة أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحادث ومعرفة كل التفاصيل، مؤكدة أن الشرطة باشرت التحقيق مع طالبة الكاتر وتم احتجاز المجنى عليها والمدرس في المستشفى، وفصل الطالبتين.