عاجل.. «القومي لحقوق الإنسان» يدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الأقصى

دعا محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي الحقوقي والإنساني، لضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاستعمار الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني، خاصة انتهاك الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان.

وأكد رئيس المجلس أن ممارسات قوات الاستعمار الاستيطاني خاصة في حي الشيخ جراح في القدس وإفراغه من سكانه قسراً لصالح المستوطنين يمثل انتهاكا صارخاً ضد حقوق الإنسان ويعيد إلى الأذهان ممارسات الفصل العنصري الذي انتهى من العالم في جنوب أفريقيا بنهاية القرن الماضي.

وأشار إلى أهمية وضرورة ضمان الحق في الحياة وحرية التنقل وحرية العبادة كحقوق طبيعية وأصيلة للإنسان، والتي تصادرها وبشكل ممنهج قوات الاستعمار الاستيطاني ضد شعب أعزل تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، خاصة في الوقت الذي تتعرض فيها شعوب العالم لجائحة كورونا التي تهدد حياة الملايين في العالم ومنهم أبناء الشعب الفلسطيني الذين يحرمون اللقاحات والأدوية، مشددا على ضرورة وضمان الحق في الحياة وحرية التنقل والعبادة كحقوق أصيلة ضمنها وكفلها القانون الدولي الإنساني.