عاجل.. الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف مطار رامون بإيلات

في اليوم الرابع للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها أطلقت صاروخاً صوب مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: «إطلاق صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية كبيرة، نحو مطار رامون على بعد نحو 220 كم من غزة».

وفي حين لم ترد تقارير عن انطلاق صافرات إنذار أو وقوع أضرار في المنطقة، نفى مسؤول إسرائيلي استهداف المطار.

وقال، بحسب ما أفاد وكالة رويترز، «لم يصب أي صاروخ مطار رامون الذي يعمل بشكل طبيعي».

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من غزة بعد خرقها للمجال الجوي الإسرائيلي.

في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قصف أكثر من 1000 هدف في يومين، معتبرا أن إعادة الهدوء يتطلب وقتا.

وكانت إسرائيل قد أعادت توجيه بعض الرحلات لمطار رامون، القريب من منتجع إيلات على البحر الأحمر، من مطار بن جوريون الرئيسي في تل أبيب بسبب الوضع الأمني.

أتى ذلك، بعد أن أعلن تعليق الرحلات من وإلى مطار تل أبيب.