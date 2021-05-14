بالبلالين والألعاب.. أطباء «أورام الأقصر» يحتفلون مع الأطفال بالعيد

على أنغام أغاني العيد الشهيرة، احتفل أطباء مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال في الأقصر بعيد الفطر المبارك، مع الأطفال المتواجدين في المستشفى لتلقي العلاج، والذين منعتهم الظروف من قضاء العيد وسط أسرهم.

وحرص الفريق الطبي بالمستشفى على إضفاء أجواء ترفيهية في المستشفى، لإدخال البهجة على المرضى، وذلك من خلال توزيع الألعاب والهدايا والبلالين الملونة للتخفيف عنهم وعدم حرمانهم من أجواء العيد.

والتقط الفريق الطبي بالمستشفى الصور التذكارية مع الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المستشفى لمنع انتقال العدوى.

وعبرت أمهات الأطفال المرضى المرافقين لهم، عن إعجابهن وتقديرهن لمبادرة الأطباء التي نجحت في إسعاد أطفالهن الذين يقضون العيد في المستشفى لتلقي جرعات الكيماوي.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن العاملون بمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال رسموا الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى بالمستشفى، في لافتة رائعة تدل على مدى الترابط الاجتماعي، حيث يعتبر الأطباء المرضى بمثابة أطفالهم قبل أن يكون مرضى يتلقون العلاج، مشيرا أن مثل هذه الفعاليات وبرغم بساطتها إلا أنها تنعكس بشكل إيجابي على صحة المرضى من الأطفال وجزء من الدعم النفسي والمعنوي لهم.

وكانت منطقة الأقصر الأزهرية، وزعت 300 علبة كحك العيد على المرضى بالمستشفى، بمناسبة عيد الفطر، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما وزع اليوتيوبر مصطفى شحات، الألعاب والهدايا على الأطفال المرضى بالمستشفى احتفالا بالعيد.