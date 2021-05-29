«القوى العاملة»: تعيين 412 شابا منهم 33 من ذوي القدرات الخاصة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 412 شابا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 33 من ذوي القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 419 شابا منهم 14 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 694 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنية مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 69 شكوى، تم تسوية 4 شكاوى، وحفظ 21 منها، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، وما زالت 41 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ4 عمال منحة زواج، و3 منح مولود بمبلغ 6 آلاف جنيه، و2 منحة وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه منح وفاة لأحد الأقارب لـ5 عمال، وصرف 5 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 53 ألف جنيه لـ15 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضي، إلى أن المديرية فتشت من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 442 منشأة، دوري نهاري وحملات، أسفر عن تحرير 51 محضرا عماليا، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 63 عاملا، فضلا عن التفتيش على 153 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 21 محاضرا آخر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فضلا عن عقد 7 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ250 عاملا مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أما في مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ9 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور، وجارٍ عقد 2 دورة تدريبية على مهن صيانة المحمول والدش، والخياطة والتفصيل لـ 24 متدربا.