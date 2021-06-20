وزير الأوقاف: البناء الأخلاقي والقيم من أعمدة بناء الدولة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن البناء الأخلاقي والقيم من أعمدة بناء أي دولة فى العالم، ومن ثم يجب الانتباه لها كثيرا، مشيرا إلى أنه فى أحد اللقاءات السابقة له تضمنت الحديث بشأن استراتيجية هدم الدول وحروب الجيل الرابع، ومن أهم بنود هذه الاستراتيجية هو هدم الجانب الأخلاقي وهدم القيم للدول.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات الحزب وشبابه، بمقر الحزب بالقاهرة حول مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كل المجالات.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف من جانبهم النيل من جميع القيم والأخلاق، ومن ثم نرى البعض يكذب بسهول ويغدر بسهولة، وغيرها من السبل التي لا تخدم الأخلاق والقيم، مشيرا إلى أن الشاعر يقول منذ فترات بعيدة بإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن ثم الأخلاق عمود أساسي من أعمدة بناء الدولة، مؤكدا أن الدولة التي لا تبني على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها والجميع يرى مصير الدول التي طغت وتجبرت.

وشدد وزير الأوقاف على أهمية العلم في بناء الدولة ومن ثم الدولة المصرية تهتم بهذا الملف بالتربية والتعليم والجامعات، مشيرا إلى أن ما حدث في كورونا بأن إحدى الشركات التى تصنع اللقاح استطاعت أن تكسب أموالا أكثر من دول كثير وذلك بفضل العلم الذي يقدم على المال دائما.

ويشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات، وعبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

يأتي ذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات ونواب وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، والتطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.