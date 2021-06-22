حادث قطار الإسكندرية، هكذا يبحث المواطنون عن تفاصيل ذلك الحادث لمعرفة أسباب تصادم قطار الإسكندرية، والذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات بسيطة، وتمّ نقلهم للمستشفيات، وفقًا لما أعلنته هيئة السكك الحديدية.

الصور الأولى لحادث قطار الإسكندرية

وانتقلت «الوطن»، إلى محطة مصر بالإسكندرية لرصد الصور الأولى لحادث قطار الإسكندرية، ورصد عدم تأثر حركة مسير القطارات بالواقعة.

وجاء ذلك بعدما قررت هيئة السكك الحديدية إيقاف سائق قطار 661، ومساعد الوردية بالجرار رقم 3219، وكذلك خدمة الوردية، وملاحظ التشغيل احتياطياً، وإحالتهم للنيابة العامة.

تفاصيل حادث قطار الإسكندرية

وحول تفاصيل حادث قطار الإسكندرية، ذكرت هيئة السكك الحديدية، في بيان أصدَرته اليوم، أنَّه في تمام الساعة 9.15 صباحًا حال سفر قطار «2519/12 كسبريس» درجة ثانية عادية «الإسكندرية - القاهرة» من «رصيف 8» بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار، وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149، وتمّ تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116.

وعن سبب الإصابات، أوضحت هيئة السكك الحديدية، أنَّه في تمام الساعة 10.00 صباحًا، ركّب القطار 8 عربات، ونتج عن ذلك حدوث الإصابات.

حادث قطار الإسكندرية

وشهدت محطة مصر بالإسكندرية، تصادم جرار بالعربة الخلفية لأحد القطارات اليوم الثلاثاء، ما تسبب في حدوث إصابات وفقاً لبيان نشرته محافظة الإسكندرية.

وشهد محيط محطة مصر، تواجد أمني مكثف أثناء نقل المصابين، وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحادث بسيط وتم التعامل السريع معه، لافتا إلى انه متواجد لاطمئنان المواطنين.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، اصطدام جرار سكة حديد بقطار رقم 12 «القاهرة - الإسكندرية»، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم العربتين الأخيرتين من القطار.

تحطم عربتين في حادث قطار الإسكندرية.. وجار رفع الحطام

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية تتابع وقائع الحادث أولا بأول، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصادم جرار بقطار آخر من الخلف، مؤكّداً أنَّه سيتمّ إرسال إمداد لرفع حطام العربتين لتسيير مسير القطارات وعدم تعطلها.