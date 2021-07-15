التحفظ على طنين علف مستورد للكلاب ولحوم منتهية الصلاحية ببنها

شنت ادارة تموين مركز ومدينة بنها حملات مكبرة على أماكن بيع وتوزيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحي المبارك، أسفرت عن التحفظ علي طنين علف مستورد للكلاب، مجهول المصدر، ولحوم منتهية الصلاحية بعدد من محال الجزارة والمطاعم الشهيرة، وتم تحرير محاضر بجميع المخالفات.

كانت وكيل وزارة التموين بالقليوبية، المهندس عربى عبدالحليم، وجه إلى شن حملات مستمرة لمراقبة الأسواق وتنفيذا للتعليمات شنت إدارة تموين مركز ومدينة بنها برئاسة المحاسب جمال سرحان مدير عام الإدارة ومفتشى الإدارة والطب البيطرى ومفشى الصحة وقوة من الشرطة حملة استهدفت أحد المصانع بمركز بنها يقوم بإنتاج علف للكلاب مجهول المصدر وبدون ترخيص.

وتحفظت الحملة على طنين و50 كيلو علف طعام كلاب مجهول المصدر داخل 205 عبوات بلاستيك مدون عليها بيانات باللغة الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 18895 جنح مركز شرطة بنها.

كما تم ضبط مطعم شهير بمدينة بنها يقوم بتقديم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير المحضر رقم 7724 جنح قسم بنها ثان، وضبطت الحملات أيضا جزار بمدينة بنها يقوم بعرض لحوم منتهية الصلاحية وتحرر المحضر رقم 7723 جنح قسم بنها أول، وجرى ضبط 9 جزارين بمدينة ومركز بنها لحيازتهم لحوم داخل محلاتهم ذبحت خارج المجازر الحكومية، و2 مخبز سياحى بدون ترخيص .

كما تم ضبط 4 قضايا لمستودعات غاز مغلقه و 4 مخابز بلدية تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعلى ذلك باجمالي قضايا 25 قضية تم اتخاذ الاجراءات القانونية مع اصحابها