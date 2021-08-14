ضبط 8946 شخصا لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 820 مخالفة غلق خلال 24 ساعة 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 8946 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8892 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الوباء.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 820 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 224 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1347 أرجيلة.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة.