«محمد» ضحية البلطجة بالمحلة يرقد بين الحياة والموت.. وأسرته: عايزين حقه

تعيش أسر وعائلات مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، حالة الرعب بسبب شيوع ظاهرة البلطجة بمنطقة العباسي الجديد عقب تعرض «محمد علاء»، شاب في العقد الثالث من العمر، للتعذيب بمنطقة المنشية الجديدة علي أيدي 8 بلطجية.

سحل وتعذيب شاب بشوارع المحلة

وكانت «الوطن»، نشرت بث مباشر مع الشاب الضحية، على صفحتها بموقع «الفيس بوك»، من داخل مستشفى المحلة العام، حيث يعاني من كسور بالضلوع وجروح سطحية وقطعية في عنقه وأطراف يديه وقدميه، الأمر الذي ترك أثرا سيئا في نفوس عائلته وأصابهم بصدمة لعدم قدرته على الحركة وخطورة حالته الصحية .

الشاب الضحية: «بقيت عاجز .. لازم الشرطة تجيب حقي»

«الحمد لله إني لسه عايش واللي يكتبه ربنا ليا خير .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. حياتي بقت في خطر وخلاص بقيت عاجز .. لازم الشرطة تجيب لي حقي»، قالها «محمد علاء»، لـ«الوطن»، لافتا إلى أنه فوجىء في الساعه السابعة من الخميس الماضي أثناء سيره بشارع 10 بتعدي 8 اشخاص عليه بالضرب والسحل أمام المارة حاملين الشوم والأسلحة البيضاء.

أسرة الضحية تناشد وزير الداخلية ضبط وإحضار الجناة

وأكد «محمد حسين»، خال الضحية أن الأسرة بأكملها تناشد الداخلية سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة: «مصر بلد الأمن والأمان والشرطة بخير وحق إبننا هيرجع بإذن الله».

فيما وجه المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم، رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعه اعتداء 8 من البلطجية على الشاب وتفريغ كاميرات المراقبة الكائنة بموقع الحادث وسرعه ضبط المتهمين.

النيابة العامة تفتح تحقيق في واقعة تعذيب الشاب

وكلف المحامي العام في تعليماته لمساعديه بسرعة طلب التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان وسماع أقوال المجني عليه وأفراد أسرته حول الحادث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود بلاغا من شرطة النجده بحدوث واقعة اعتداء بلطجية يبلغ عددهم 8 أشخاص على المدعو «محمد علاء»، 29 عامً، بمنطقة أسواق العباسي الجديد بشارع نعمان الأعصر بدائرة القسم .

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط المتهمين وعرضهم للنيابة للتحقيق .