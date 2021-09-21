«سكاى أبوظبى» تضيف مشروعها الثانى فى العاصمة الإدارية فى أقل من 8 شهور

مشروع تجارى عالمى على النهر الأخضر Capital Avenue

يوماً بعد يوم تثبت شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى أنها إضافة قوية للقطاع العقارى فى مصر بصفة عامة والعاصمة الإدارية على وجه أخص، فقد نجح العملاق الإماراتى فى إضافة مشروعه الثانى خلال أقل من 8 شهور على دخوله السوق المصرية، ويضخ استثمارات بالمليارات لإنشاء مشروعات عمرانية متعددة النشاط بتصميمات عالمية ومزايا فريدة للعملاء ليستحق لقب أفضل مطور عقارى جديد فى عام 2021، ويقدم نموذجاً ناجحاً للاستثمار الأجنبى فى مصر.

وتطلق شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى -الذراع العقارية لمجموعة دايموند وواحدة من أبرز شركات التطوير العقارى فى دولة الإمارات العربية المتحدة- Capital Avenue وهو مشروع تجارى على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع باستثمارات 1.7 مليار جنيه، ويضم مبانى متعددة الاستخدامات تحتوى على مجموعة من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية بالإضافة إلى مكاتب إدارية وشقق فندقية.

ويقع مشروع Capital Avenue فى موقع متميز بمنطقة R8، ويطل على 4 واجهات متعددة أبرزها النهر الأخضر، ويتميز تصميم المشروع بمسطحات مائية، وممشى مركزى، وعلامات تجارية متميزة، كما يوفر التصميم مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية، وتخطط «سكاى أبوظبى» لتسليم الوحدات مطلع عام 2025.

واستجابة للطلب على وحدات مشروعها الأول بالعاصمة الإدارية Residence Eight، تطرح شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى مرحلة «Pool Side» الجديدة بمساحات متنوعة من الوحدات السكنية تتراوح بين 110 إلى 360 متراً بين شقق ودوبلكس تطل على حمامات سباحة، ويطرح المشروع للحجز بخطط سداد تصل إلى 10 سنوات، بما يتماشى مع احتياجات مختلف العملاء، وتيسيراً على الراغبين فى حجز وحدات بالمشروع الواعد، والذى يتوقع أن يكون قِبلة لاستقطاب كبرى الشركات والعلامات التجارية، فى ظل ما يتميز به من تصميم عالمى، وثقة فى الخبرات الإماراتية على سرعة التنفيذ والإدارة.

ويعد مشروع Capital Avenue جزءاً من مخطط مشروع Residence Eight، وهو أول مشروع لشركة سكاى أبوظبى فى مصر وفى العاصمة الإدارية، على مساحة 23 فداناً، وقد نجحت الشركة فى بيع نحو 600 وحدة من إجمالى 1000 وحدة، ومن المستهدف بيع 200 وحدة جديدة خلال الربع الأخير من العام الجارى.

ويقدم مشروع Residence Eight نموذجاً حقيقياً للمشروعات المتكاملة من خلال تقديم حلول معيشية عصرية تخدم كافة احتياجات العملاء وتحقق لهم الراحة والأمان والخصوصية، عبر تخصيص 80% من المشروع للعنصر السكنى و20% للعنصر التجارى، وذلك باستخدام أحدث أساليب الهندسة والعمارة والتصميم، كما يضم المشروع مساحات خارجية واسعة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمناسبات، بالإضافة إلى ذلك يضم كلوب هاوس يتيح لهم الرفاهية على بُعد دقائق من منطقتهم السكنية.

ويقع مشروع Residence Eight بموقع متميز بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى المنطقة المحاطة بالحى الدبلوماسى من الغرب والمطلة على 70 فداناً من المساحات الخضراء من الشمال والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، ويضم نحو ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 80 و360 متراً مربعاً ما بين شقق ووحدات «دوبلكس» الفاخرة.

يُذكر أن شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى هى شركة تابعة لمجموعة «دايموند» الإماراتية الرائدة فى مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة، وذلك باستثمارات تبلغ مليار دولار ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعاً فى دولة الإمارات.