تجار يكشفون السعر الحقيقي لـ«مج البقرة»: «50 جنيها وفي السوق من سنين»

وجّه تجار «لعب الأطفال»، بالغرف التجارية، اتهامات للمواطنين بإهدار أموالهم على سلع استفزازية وخلق سوق سوداء للعبة يعاد تدويرها لمزيد من الربح يستأثر به منتهزي الفرص.

ونفى التجار معرفتهم بسبب الضجة التي أحدثها مج البقرة وتحقيقه مبيعات كبيرة فضلا عن تصدره مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه مطروح في الأسواق منذ سنوات.

سعر مج البقرة

ويختلف سعر مج البقرة من مكان لآخر ويتراوح بين 50 و600 جنيه، بعد أن أصبح «ترند مواقع التواصل»، ليطرح في الأسواق قبل أيام، بأرقام فلكية ومع تصميمه المختلف وشكله المضحك، أصبح الكثيرون يبحثون عنه وعن كيفية الحصول عليه .

«مج البقرة» في قائمة الترند

وتعتمد فكرة مج البقرة على وجود بقرة مجسمة داخل المج، تشجع الأطفال على شرب اللبن حيث تظهر لهم وهي ضحاكة وجاء «مج البقرة» في قائمة الترند الأكثر بحثا عبر «جوجل»، بحسب بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرف التجارية.

وقال «بركات»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ التسويق الجيد لهذه اللعبة ساهم في التكالب عليها من قبل المواطنين، مشيرًا إلى تواجدها فى المولات والأماكن الراقية لارتفاع سعرها فضلا عن اختفائها من الأسواق الشعبية باستثناء التقليد فقط ويباع بسعر 50 جنيها .

وأوضح أنّ مبيعات لعب الأطفال تأثرت بشكل كبير بمج البقرة حيث توقفت حركة البيع نهائيا للعب الأطفال الأخرى، وأضاف أن المج موجود في الأسواق منذ سنوات إلا أنه أعيد تدويره وتسويقه عبر الإعلانات: «سعر المج البقرة الحقيقي 50 جنيه و550 جنيها تذهب إلى التاجر المستورد»، وكشف أن تلك «المجات»، مهربة من الخارج بسبب فرض رسوم إغراق على استيراد على المج الصيني، لافتا إلى أن عددا من التجار ربحوا مبالغ كبيرة بسبب هذه الضجة.