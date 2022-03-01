صحيفة روسية: مقتل 5 في ضربة جوية استهدفت التلفزيون الأوكراني «فيديو»

قال مسؤولون أوكرانيون إن غارة جوية روسية، استهدفت على ما يبدو برج التليفزيون الرئيسي في كييف، وقتلت خمسة أشخاص، مما أدى إلى تعطيل بعض البرامج الإذاعية، لكن المبنى لا يزال سليما.

وقالت صحيفة «موسكو تايمز» الروسية، إنه بعد سماع دوي انفجار في أنحاء المدينة، شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد في منطقة بابي يار، وقالت خدمة الطوارئ إن خمسة أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم، ونشر مسؤولون أوكرانيون لقطات لجثث متفحمة وسيارات تضررت جراء الضربة الجوية، والتي جاءت عقب تصاعد الهجمات الروسية على مدينة خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا.

ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة بابي يار

ومن جانبه، تساءل الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة، قائلا: «ما المغزى من قول جملة لن تتكرر مرة أخرى لمدة 80 عامًا، إذا ظل العالم صامتًا عندما تسقط قنبلة على نفس موقع بابي يار، ومرة أخرى يقتلون الضحايا!»

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، يقع برج التليفزيون الأوكراني بالقرب من واد بابي يار، إذ قتل النازيون الألمان أكثر من 30 ألفًا خلال الحرب العالمية الثانية، ويجرى إحياء ذكرى المأساة من خلال تمثال تذكاري.

واتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو بتهديد النصب التذكاري، وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الهجوم أضر بمحطة البرج التي تزودها بالكهرباء، بالإضافة إلى بعض أجهزتها، وقالت وزارة الداخلية إنه سيجرى تشغيل أنظمة الدعم لاستعادة البرمجة، وبدا أن معظم القنوات الأوكرانية تعمل بشكل طبيعي، بعد حوالي ساعة من الضربة.

أهداف روسيا لم تشمل البرج

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية ستضرب البنية التحتية التكنولوجية في كييف، من أجل قمع الهجمات الإعلامية على روسيا، لكن الأهداف التي استشهد بها جهاز الأمن التابع لجهاز الأمن الاستراتيجي ووحدة العمليات النفسية بالجيش الروسي لم تشمل برج التليفزيون الذي يديره مدنيون في العاصمة.