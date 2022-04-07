أول تعليق من «طلبات مصر» على أزمة عمال الديليفري: رواتبهم تصل لـ10 آلاف

دافعت شركة طلبات مصر، عن موقفها في الأزمة الحالية المتعلقة بعمال الطيارين «الديليفري»، موضحة أن العمولة المشار إليها والتي هي سبب الأزمة تتراوح ما بين 16 و18 جنيهاً مصرياً لكل طلب توصيل.

توفير 12000 ألف وظيفة

وقالت الشركة في بيان لها، أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين ظروف العمل لطيارين التوصيل «الديليفري»، وتوفير 12000 فرصة عمل للطيارين كل شهر، وجاء هذا البيان، في أعقاب أزمة إضراب الطيارين، الذين يعملون لصالح الشركة، التي تسببت في تعطل الطلبات وعدم وصولها إلى العملاء.

رواتب الطيارين تصل إلى 10 آلاف جنيه

وأضافت الشركة، أنه في المتوسط يتراوح راتب الطيار ما بين 4000 و6000 جنيه في الشهر، وفي حالة عمله 8 ساعات أو أكثر في اليوم، يتراوح المتوسط ما بين 8000 و10000 جنيه، مع العلم أن الحد الأدنى للأجور في مصر هو 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.

إتاحة مجموعة من المزايا للطيارين

وأكدت الشركة، حرصها الدائم على اتاحة مجموعة من المزايا للطيارين، وفي الفترة الأخيرة شملت هذه المزايا خصومات في عيادات طبية للتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة: «نحن من أوائل الشركات في مصر التي طبقت التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث وتقديم عمولة تنافسية لهم وذلك كله من خلال شركات التعهيد».

خصومات على الدراجات النارية وقطع الغيار

وتابعت الشركة، أنه من بين المزايا التي تقدمها، خصومات على الدراجات النارية وقطع الغيار: «جاري العمل حاليا مع شركة تمويل متناهي الصغر لتوفير الخدمة لطيارين التوصيل الديليفري، ومع ذلك فنحن ما زلنا نتعاون مع شركائنا من شركات التعهيد بصفة دائمة للتأكد من أننا نستمع إلى شكوى جميع طيارين التوصيل».

وكان خدمات «الديليفري» الخاصة بشركة طلبات مصر، توقفت بشكل جزئيٍ، إثر إضراب عمال توصيل الطلبات، للمطالبةً بزيادة العمولات بقيمة تتراوح بين 14 و20 جنيها، الأمر الذي تسبب في أزمة بتوصيل الأوردرات إلى العملاء، وتأخر وصول نحو 50% من الطلبات.