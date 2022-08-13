بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بالاشتراك مع صديقه، ودفن جثتها بعد تقييدها بسلاسل حديدية داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

اعتراف المتهم الأول بالقتل

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، لجلسة اليوم للاطلاع على أوراق القضية.

وشهدت الجلسة الماضية التي استغرقت حوالي 15 دقيقة، إنكار المتهم الثاني شريك زوج المذيعة شيماء جمال ارتكابه الجريمة، بينما اعترف المتهم الأول بارتكابه للواقعة، قائلًا: «أيوه أنا قتلتها ولكن بدون عمد».

بانرات بصورة شيماء جمال

على الجانب الآخر، وقفت أسرة المذيعة شيماء جمال حاملة بانرات عليها صورة المجني عليها، مطالبة بالقصاص من المتهمين، بينما عنف رئيس المحكمة، شقيق «شيماء» قبل أن يسأله عن هويته، بعد أن أخذ يردد «حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أيمن.. منك لله».

وطالب محامي المجني عليها شيماء جمال مدنيًا أمام هيئة محكمة، بتعويض مؤقت قدره 500 وواحد ألف جنيه، متقدمًا بطلب تصريح بالاطلاع على أوراق القضية، وهو ذات الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم الأول زوج الإعلامية شيماء جمال.

وانتهت الجلسة إلى تأجيل القضية إلى جلسة اليوم السبت، 13 أغسطس، للاطلاع على أوراق القضية، وحدثت بين أسرة المجني عليها شيماء جمال ودفاع المتهمين، مشادة كلامية، مستنكرة دفاعهم عن القتلة: «أنتوا بتدافعوا عن قتلة».