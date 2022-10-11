وصول 40600 تابلت للصف الأول الثانوي العام بتعليم الإسكندرية

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المحافظة تسلَّمت حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» اليوم الثلاثاء، بواقع 40600 جهاز تابلت.

ويأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بسرعة تسليم أجهزة التابلت للطلاب.

تسليم التابلت إلى مخازن الإدارات

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات صحفية، أنَّه تم استلام المخصّصات من أجهزة التابلت بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية التسع؛ ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية لتتولّى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية والخاصة ومعلمي المواد الدراسية الأساسية بالمدارس الحكومية، وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم.

قيمة بوليصة تأمين التابلت

وشدَّد مدير تعليم الإسكندرية، على اتباع الإجراءات القانونية والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وفي مقدمتها أن يقوم الطالب بعمل بوليصة تأمين بقيمة 100 جنيها بهيئة البريد، حرصًـا على عدم إتلاف التابلت الطلابي، وأيضًـا في حالة وجود أي عطل يتم إصلاح الجهاز من الشركة التابعة بموجب هذا التأمين.

أوراق الحصول على التابلت

كما أكّد على ضرورة توافر المستندات المطلوبة وهى أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، وأصل شهادة ميلاد الطالب، والرقم القومي له وصورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة، على أن يكون التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية، ويعتبر بعدها هدية للطالب، في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري.