التعامل مع 195 بلاغًا لحالات الأطفال المعرضين للخطر في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تابع نشاط الجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة بالمحافظة لإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر، إذ تبين التعامل مع 195 بلاغا لحالات الأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع خط النجدة.

وكلف محافظ الإسكندرية، مسئولي اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، بتكثيف العمل والندوات خلال الفترة المقبلة، بما يصب في مصلحة الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف.

الاهتمام بالأطفال وتوفير كامل الدعم

وأكد «الشريف»، حرص محافظة الإسكندرية ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال، وحل كثير من المشكلات التي يتعرضون لها، في ضوء توجهات الدولة نحو الاهتمام بالأطفال وتوفير كامل الدعم والرعاية للمعرضين للخطر منهم.

عقد 30 ندوة توعوية على مستوى الأحياء

من جانبها؛ استعرضت أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، أجندة العمل الشهرية خلال شهر أكتوبر 2022 بجميع الأحياء، حيث أوضحت أنه، التعاون مع خط النجدة في استقبال البلاغات الواردة والتي بلغ عددها (195) بلاغًا عن حالات الأطفال المعرضين للخطر.

كما تم عقد نحو 30 ندوة توعوية على مستوى الأحياء، وتنفيذ عدد كبير من برامج التوعية للأطفال في مجالات مناهضة الختان ومناهضة العنف والتحرش الجنسي، الابتزاز الإلكتروني والزواج المبكر وأشكال الاساءات للأطفال.