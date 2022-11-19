4 طرق لزراعة أسطح المنازل.. أشهرها الأوعية والمناضد الخشبية

توفر زراعة أسطح المنازل والشرفات طريقة جيدة للحصول على بعض الفواكه والخضروات، فضلا عن مظهرها الجمالي إذ تحوله إلى حديقة مليئة بالخضرة والألوان الجذابة للثمار والزهور، إضافة إلى المحافظة على البيئة والتخلص من الأشياء غير النافعة.

طرق زراعة أسطح المنازل

وتوضح أسماء رأفت، المهندسة الزراعية، في تصريحات للوطن، أشهر 4 طرق لزراعة أسطح المنازل، وهي كالتالي:

- طريقة المنضدة الخشبية

وفيها يتم تثبيت أحواض للزراعة وتغلف من الداخل مع صنع فتحات بكل حوض لتصريف الزائد من المياه، وتعمل المنضدة لتجميع الأحواض حولها وحول أرجلها الأربع.

- طريقة الأوعية

- والزراعة داخل الأوعية الأكثر انتشارًا فيتم اختيار الوعاء المناسب لكل نبات ويمكن استخدام أوعية بلاستيكية مثل زجاجات المياه وعلب الحلوى والمأكولات ووفقا لحجم جذور النباتات يتم اختيار الوعاء.

الزراعة في المواسير والبلاستيك

ويمكت الزراعة عن طريق بناء بيوت محمية من المواسير والبلاستيك ويتم الزراعة داخلها بيما يضمن توفير مساحة بالسطح فيستخدم المساحة الأرضية والجوانب.

الزراعة العمودية

ويتم بها الزراعة داخل أوعية وصوبات صغيرة تتشكل كل منها أعلى الأخرى بشكل عمودى لتتن الزراعة أفقيا وليس رأسيا.

طرق تصريف زراعة سطح المنازل

وأضافت «رأفت»، أنه مع اختلاف طرق الزراعة فالنتيجة واحدة الحصول على النباتات التى يتم العناية بها بنفس الطريقة باختلاف مكان الزرع وجيعها تعتمد نفس طريقة التصريف عبر الثقوب بالأوعية.