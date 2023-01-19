إصابة عامل وزوجته في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

أصيب السيد محمد عبد الجليل عبد الصمد، 60 سنة، عامل، وزوجته رقية سعد إبراهيم مقلد، 55 سنة، ربة منزل، اليوم الخميس، إثر انهيار جزئي مكون من 3 طوابق بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ بسقوط جزء من عقار بشارع مسجد الصالحية في دائرة القسم.

العقار يقطنه 4 أسر

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين بالفحص أن العقار بناء قديم، مساحته 120 مترا، يقطنه 4 أسر، ومكون من 3 طوابق، وبكل طابق شقتين.

وكشفت المعاينة سقوط أرضية، غرفة معيشة بشقة بالطابق الأول علوي ما أسفر عن إصابة قاطني الشقة المشار إليها.

نقل المصابين إلى مستشفى العجمي العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي العام، لتلقي العلاج اللازم، فيما قرر حي العجمي، إخلاء العقار من السكان دون المنقولات الآلية للسقوط، ورفض سكان العقار تنفيذ قرار الحي، وأقاموا في العقار على مسؤوليتهم.

وتم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.