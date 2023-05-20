الأوراق المطلوبة من عمال المساجد المحالين للمعاش الراغبين في الخدمة تطوعا

حددت وزارة الأوقاف موعد المقابلة الشخصية لعمال المساجد المحالين للمعاش الراغبين في الاستمرار في خدمة بيوت الله تطوعا، على أن تعقد المقابلة بمقر الإدراة التي يقيم العامل في نطاقها حاليًا يوم السبت الموافق 3-6-2023.

وأوضحت الوزارة الأوراق المطلوبة لإلحاق العمال المحالين للمعاش للعمل التطوعي بالمساجد على النحو التالي:

الأوراق والمستندات المطلوبة

يتوجه العامل إلى مقر الإدارة الحالية التابع لها ومعه الأوراق التالية:

- صورة من قرار الإحالة للمعاش.

صورتان من بطاقة الرقم القومي.

صورتان شخصيتان حديثتان.

- ملء النموذج المخصص لقبول تطوعه، تمهيدًا لتوزيعهم على المساجد.

الفرصة مازالت متاحة لتقديم بالمديريات

وفتحت وزارة الأوقاف الباب لجميع العاملين المحالين للمعاش والراغبين في العمل التطوعي بالمساجد، حتى ممن لم يتقدموا بطلب على الموقع أن يتوجهوا إلى أقرب إدارة لهم في الموعد المحدد ومعهم الأوراق المطلوبة للالتحاق بالعمل التطوعي.

وكشفت الوزراة أنها سوف تعلن لاحقا عن فتح الباب للعاملين بالخدمات المعاونة وغيرها من جميع الجهات الحكومية بالدولة الذين أحيلوا للمعاش، ويرغبون في خدمة بيوت الله تطوعًا.

قيمة المكافأة المحددة لكل عامل

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت منذ عدة أيام عن توفير فرص عمل بمكافآت لعمال المساجد ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف وأحيلوا للمعاش بالمديريات، ويرغبون في الاستمرار في خدمة بيوت الله تطوعًا.

وتصرف وزارة الأوقاف مكافأة تشجيعية للعمال المتطوعين حسب جهد كل عامل منهم من الموارد الذاتية للوزارة بما لا يجاوز المكافأة التي تصرف للأئمة المحالين إلى المعاش الذين يقومون بأداء الشعائر.