قلعة صناعية.. وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة المصرية تشهد طفرة لتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافه العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لمشاركة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسيد أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر والمهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت ومسئولي شركة سوميتومو إلكتريك داخل مصر وخارجها.

إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات

أشار نائب محافظ الشرقية أن المصنع الجديد لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات يُعد إضافة جديد للقلاع الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حيث تمتلك المحافظة مدينتين صناعيتين بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة بهما 2113 مصنع وشركة تستوعب 378 ألف عامل بالإضافة إلى المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية واللتين تضمان 434 مصنع وشركة تستوعب 11290 من الأيدي العاملة الماهرة في كافة التخصصات الصناعية التي تساهم في تحسين الاقتصاد المصري ومنافسه الأسواق العالمية بمنتجات مصرية.

وتقام شركة «إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت»، على مساحة 150 ألف متر وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ، حيث تمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان ، ووصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل 200 مليون يورو سنويا ، ويعمل بها أكثر من 12 ألف عامل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد.