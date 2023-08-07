حملات رش وتطهير لمكافحة الحشرات الضارة والبعوض في أحياء الإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات الرش والتطهير، للقضاء على البعوض والحشرات الضارة الناقلة لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.

وفي هذا الصدد، قام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لمكافحة البعوض والحشرات الضارة ، للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان شملت عزب البرنس بحري، والمنشية البحرية، وسركيس، والرحامنة، والهلالية، ومنشية الأوقاف، واسكوت، وشارع مصطفى كامل، ومدينة الأطباء.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، قام بحملة رش البعوض والحشرات الطائرة شملت شوارع الرحمة، والخديوي، وأبو مندور، والساعة كرموز، وعامود السواري، وبشاير الخير 1 و2 بغيط العنب، وبشاير الخير 3، و5 بالقباري.

حملات في أحياء الإسكندرية

وشن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملات التطهير لمكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى شملت منطقة الوادي وأرض الصعايدة.

وتابعت عزة سعد رئيس حي وسط، حملات الرش والتطهير لمكافحة القوارض، شملت عددا من الشوارع.

كما تابعت هدى أبو كليلة، حملة رش وتطهير لمكافحة الحشرات الطائرة والقوارض شملت عددا من الشوارع والميادين.

حملات أحياء وسط الإسكندرية

وواصلت أحياء الإسكندرية حملاتها عبر حي الجمرك، برئاسة المهندسة نهى خليفه حملات الرش والتطهير، للقضاء على الحشرات الضارة، شملت شارع سيدي ياقوت، والمسافر خانة، والموزيني، وسيدي التمراز، والسوق الصغير.