«الهجرة» تبحث دعم التعاون مع جمعية الصداقة الهولندية المصرية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سعيد عثمان، نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية وعضو اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، وذلك لبحث سبل التعاون في عدة ملفات بما يخدم استدامة التواصل بين الدولة المصرية وأبنائها في الخارج، وكذلك إدماجهم في خطة التنمية الوطنية.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالإشادة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية على مستويات مختلفة، مؤكدة على أنها ترحب بأي أفكار ومقترحات من أبناء الجاليات المصرية من شأنها أن تسهم في دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المصرية إلى المواطنين، وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا.

رعاية الجاليات المصرية في الخارج

وأعرب سعيد عثمان، نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية، عن سعادته البالغة بلقاء وزيرة الهجرة، وعن تقديره لجهودها في رعاية الجاليات المصرية في الخارج وتلبية احتياجاتهم، كما استعرض في حديثه أنشطة الجمعية المختلفة ومن أبرزها بروتوكول التعاون القائم بين الجمعية وصندوق تحيا مصر بشأن دعم القطاع الصحي المصري وتقديم خدمات طبية مختلفة للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، ومن خلال هذا البروتوكول تم التبرع لعدد كبير من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وعقّبت وزيرة الهجرة قائلة: «إننا حريصون على فتح آفاق التعاون فيما يتعلق بالقطاع الطبي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات الصحية القومية التي تطلقها القيادة السياسية»، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع عدد من منظمات المجتمع المدني، والذي نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للأهالي بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر.

ضم المصريين في الخارج للمنظومة الصحية

واستعرضت وزيرة الهجرة، إطلاق الوزارة استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج بدعم المجال الصحي والطبي في مصر وكذلك التدريب وتوفير المستلزمات الطبية، مشيرة أيضًا إلى لقائها مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالإجازات لدعم المجال الصحي في مصر.

استقدام عدد من الأطباء الهولنديين

وفي نفس السياق، قدم سعيد عثمان مقترحًا باستقدام عدد من الأطباء الهولنديين لخدمة الأهالي في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والصحة، مضيفًا أنه بالفعل جاري التحضير لزيارة نحو 25 من الجراحين الهولنديين في تخصص جراحة القلب، إلى مصر خلال الريع الاول من العام المقبل.

وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترح نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية، ووجهت بأن يتم تجميع بيانات هؤلاء الأطباء الهولنديين لموافاة وزارة الصحة بها حتى يجري استخراج التصاريح اللازمة لهم، وكذلك من أجل وضع إطار للتعاون وفقًا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من تقديم خدمات طبية وصحية مختلفة، للفئات المستحقة.