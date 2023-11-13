محافظ سوهاج يتفقد أعمال تشطيبات مركز السيطرة الموحد لشبكة الطوارئ والسلامة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أنه يجري أعمال التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يجري إنشاؤه بديوان عام المحافظة، ترافقه المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

الانتهاء من إنشاء المركز خلال أيام

ووجه محافظ سوهاج بتكثيف الأعمال، والانتهاء من إنشاء المركز خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لبدء العمل به، مؤكدا أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة هو إحدى أهداف رؤية مصر 2030.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية

ويهدف هذا المشروع إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

وشهد محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، تسليم شيك مقدم من مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج لمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، للمساهمة في دفع مصروفات الدراسة وشراء المستلزمات الدراسية لصالح التلاميذ الأيتام من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه.