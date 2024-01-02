ماجد المصري يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد إجراءه عملية في عينه

طمأن الفنان ماجد المصري جمهوره على حالته الصحية، بعدما أجرى عملية جراحية في عينه اليمنى خلال تواجده في أبو ظبي.

تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

وقال ماجد المصري لـ«الوطن»، «الحمد لله أنا بخير وفي تحسن شديد، وسعيد بحالة الحب التي شاهدتها خلال الأيام الماضية وحب أصدقائي والمحيطين بي، من أجل الاطمئنان على حالتي الصحية».

أخر أعمال الفنان ماجد المصري

وعرض للفنان ماجد المصري مؤخرًا فيلم «أبو نسب» بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري والفنان ماجد الكدواني، ويشارك في البطولة وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

يذكر أنَّ ماجد المصري يشارك ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، ومسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» بطولة الفنانة أيتن عامر، هدى حسين، فاطمة الصفي، أحمد براج، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.