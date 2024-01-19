خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن صحة هدف «عبدالمنعم» في شباك غانا.. عاجل

حسم توفيق السيد الخبير التحكيمي الجدل، بشأن صحة هدف محمد عبدالمنعم لاعب منتخب مصر في شباك غانا، في المباراة التي تجمع المنتخبين، في الوقت الحالي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي تقام في الوقت الحالي.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن صحة هدف محمد عبدالمنعم في مباراة مصر وغاناوقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت: «الهدف الذي سجله محمد عبدالمنعم في شباك غانا غير صحيح، بسبب وجود تسلل على أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، وبالتالي القرار الخاص بإلغاء الهدف صحيح».

وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدفين في شباك كل فريق في المباراة التي تجمع المنتخبين في الوقت الحالي، وسجل عمر مرموش الهدف الأول لـ منتخب مصر، وجاء الهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد.

فى سياق متصل، علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، على تعادل الفراعنة أمام غانا بهدفين لمثلهما في لقاء الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه سعيد بردة الفعل للاعبين في الشوط الثاني.

وكشف «فيتوريا» في تصريحات عبر قناة «beinsports» عقب مباراة مصر وغانا: «اللاعبين تحدثوا مع بعض وهم علاقتهم ببعضهم جيدة وتحدثوا على ضرورة العودة بين شوطي المباراة، وظهروا بأداء ممتاز بعد الاستراحة».

وأضاف مدرب مننتخب مصر: «أداء اللاعبين لم يتأثر بعد الهدف الثاني أظهروا شخصية رائعة ولم يتأثروا بما حدث وعادوا في المباراة، والآن يجب التركيز في المباراة القادمة أمام كاب فيردي».

فيتوريا يتحدث عن الاستعداد لمباراة مصر وكاب فيرديوعن رؤيته لخوض مباراة كاب فيردي، قال فيتوريا: «لا توجد أي مباراة سهلة ورأينا كيف فازوا على حساب غانا، سنستعد للمباراة جيدًا».

وأتم مدرب الفراعنة حديثه بالحديث عن مباراة غانا قائلًا: «المباراة كانت مجهدة للاعبين، وتستلزم على الراحة اليوم نحصل على الراحة بعد مباراة اليوم، ثم الاستعداد بداية من اليوم من أجل الاستعداد لتحقيق أول فوز في كأس الأمم الافريقية.

مصر تتعادل مع غاناوتعادل المنتخب المصري مع نظيره الغاني بهدفين لكل منتخب في لقاء الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية ليكون التعادل الثاني على التوالي بعد التعادل أمام موزمبيق في أول اللقاءات بنفس النتيجة.