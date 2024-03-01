من هي سهير الإتربي بعد افتتاح مدرسة ابتدائية باسمها في الدقهلية؟

نقش اسم سهير الإتربي على مدرسة ابتدائي بقرية إخطاب التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية حٌبا وتقدير لقيمتها لدى الأهالي، حيث افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مُلحق مدرسة سهير الإتربي في مركز أجا، بهدف توسيع رقعة المدرسة لتكون نموذجا لتطوير التعليم، وتقليل التزاحم علي الفصول.

تسمية مدرسة باسم سهير الإتربي بالدقهلية

وعن تسمية المدرسة باسم سهير الإتربي، قال الدكتور عرفة حسين رمان مدير إدارة عام أجا التعليمية لـ«الوطن»، أنه جرت تسمية المدرسة منذ سنوات كثيرة باسم الإعلامية سُهير الإتربي نسبة لكونها ابنة لقرية إخطاب بمحافظة الدقهلية، ولها مكانة خاصة في نفوس وأهالي القرية.

وأضاف:«تم تسمية المدرسة على اسمها نسبة للمكانة الكبيرة لها في القلوب، ودعم عائلة الإتربي بشكل عام للمنظومة التعليمية منذ سنوات كثيرة، والافتتاح هو لملحق خاص بالمدرسة وليس للمدرسة بأكملها لأنها بالفعل موجودة منذ سنوات».

وأشار إلى أن المدرسة جرى تطويرها:«عدد الفصول زادت من 12 فصلا إلى 18، وتمت إضافة رياض الأطفال إلى المدرسة، وجاء المبحث بهدف التطوير ودعم الطرق الحديثة للتعليم».

معلومات عن سهير الإتربي

وتعتبر سهير الاتربي من أشهر مُذيعات الإعلام المصري بالتليفزيون وولدت في 1939 لعائلة إعلامية كبيرة، فشقيقتها هي الإعلامية الراحلة سامية الإتربي، وشقيقتها الأصغر المذيعة عزة الإتربي، نائب رئيس التليفزيون الأسبق.

وعملت الإعلامية في عدد كبير من الوظائف كالآتي:

- قدمت العديد من البرامج التليفزيونية مثل «الباب المفتوح، في خدمتك، في بلدنا، لو كنت مسئولا، الذي كان همزة الوصل بين الناس والمسؤولين».

- شغلت منصب إدارة الشباب وخدمة المجتمع

- شغلت منصب رئيسا للقناة الثانية

- منصب رئيس للفضائية المصرية،

- رئاسة التليفزيون المصري