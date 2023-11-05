انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء في مركز أجا بالدقهلية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء في إدارة شباب أجا بمركز شباب الديرس، اليوم الأحد، تحت شعار «بناء جيل».

تدريب النشء على مجموعة من المهارات

وذكرت مديرية الشباب والرياضة، في بيان، أن المؤتمر الوطني الثاني للنشء يهدف إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة على مستوى المحافظة، على مجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية، والتي تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

وتمحور اللقاء حول دعم قدرات النشء وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية، وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة ومناقشة القضايا وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة، وتدريبهم على التقليد بصورة إيجابية وصحيحة.

وأدارت اللقاء الدكتورة مريم شحاتة، المدرس في كلية التربية الرياضية في جامعة المنصورة، والتي أكدت بدورها على محور إنجازات الدولة المصرية فى جميع المجالات، إضافة إلى تنمية وإعمار سيناء، وأهمية التمسك بحدود وسيادة الدولة المصرية، ومجهودات الدولة في استرجاع الأراضي المصرية في سيناء.