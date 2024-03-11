محام يكشف مفاجأة.. شرط مهم في قائمة المنقولات يحفظ حق الزوج

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية للزوجة، وذلك لأنها تحتوي على كافة الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ، وغيرها من المنقولات الخاصة بالزوجة، ونرصد لكم في السطور التالية شرط مهم يجب مراعاته عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية وذلك لتجنب مطالبة الزوجة بمنقولات اشتراها الزوج من ماله.

شرط مهم في قائمة المنقولات

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه يجب مراعاة شرط مهم جدا عند كتابة المنقولات الزوجية، وهو كتابة قائمة المنقولات الزوجية بالأجهزة والأدوات التي أحضرتها الزوجة فعليا فقط، وليس إجمالي ما أحضره الزوج والزوجة.

كتابة منقولات الزوجة فقط

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدم إدراج الزوج للمنقولات التي اشتراها بماله الخاص ولم يذكرها في القائمة لا تستطيع الزوجة المطالبة بها عند الطلاق.

وأشار إلى أن الزوج ملتزم برد القائمة عند طلب الزوجة لها وإلا سيعاقب بالحبس وذلك وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري».