صالون جمال الدين الثقافي يناقش الروايات الأدبية «شطحات منسية وخبيئة المعبد»

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق لقاءه رقم 66 الذي جاء بعنوان "مغامرة السرد القصصي بين شطحات منسية وخبيئة خفية"، بمشاركة نخبة متميزة من المثقفين والنقاد والمبدعين. عبر خلاله الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته الدائمة بمتابعة كتابات الدكتور أحمد جمال الدين، واستمتاعه بقراءة رواية "الخبيئة" التي تُدخلنا إلى عوالم مختلفة بحبكة بديعة رغم الطابع التاريخي للرواية. والعمل يؤكد أن القرية بما تتضمنه من ميراث خيالي ما تزال تعيش في وجدان المؤلف وتشده للكتابة عنها.

وركز الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة على بعد أساسي من الأبعاد التي تصل بين العملين الإبداعيين: رواية مصير خبيئة حارسة المعبد (مؤسسة بتانة) وشطحات منسية (هيئة قصور الثقافة)، وهو المتمثل في قيمة "التعدد" الذي يندرج تحته جوانب كثيرة تخص العالم الروائي/القصصي، وأيضًا كيفيات تجسيده على المستوى الفني. ورغم تميز كل منهما، فإنه يجمع بينهما، إضافة لقيمة التعدد، التماسك البنائي الذي يتحقق من خلال أمور عدة، من بينها دلالات العناوين، إذ تحيل إلى مساحة رحبة من الحرية ومن الخيال، فضلًا عن حضور عالم الفانتازيا وثنائية الريف والمدينة، وأجواء الحروب، وعلاقات التواصل والتنافس بين الشرق والغرب.

ومن جانبه أشار الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب السابق إلى أنه رغم وجود ثلاثة أفخاخ في مجموعة "الشطحات"، إلا أننا نجد أنفسنا أمام قصص من الطراز الأول مكتملة الأركان. وإذا نظرنا للإطار العام للموضوعات، فسيلفت انتباهنا طغيان فكرة الموت باعتبارها سؤال وجودي على معظم القصص: كيف نموت؟ ولماذا؟ وهل هناك من جدوى للحياة؟. ويقدر الدكتور حسين محمود أستاذ الأدب الإيطالي أن عنوان "شطحات منسية" عنوان خادع في توصيف المجموعة القصصية، إذ إنها تحقق الشروط الفنية للقصة القصيرة، وفي بعض الأحيان تتجاوزها، فهي دستة من القصص شبيهة بدستة الجاتوه: سهلة التناول ممتعة المذاق.

وأشار الروائي أحمد صبري أبو الفتوح إلى تحفظه على العنوان لأن ما في الكتاب ليس على الإطلاق شطحات وليست أبدًا منسية، وإنما هي أعمال أدبية متكاملة الأركان، وبالنسبة للرواية فإنها تطرح سؤالًا جوهريًا يتعلق بالهوية. ومن جانبه لاحظ المهندس أحمد بهاء الدين شعبان أن انصراف الكاتب لبذل الجهد والوقت في تحرير رواية طويلة مرهقة تتناول تاريخًا مصريًا شبه مجهول إنما يعبر عن أن جيل السبعينات الذي ننتمي إليه ظل دائمًا مهمومًا بالقضايا الوطنية، وأن العملين يستحقان احتفاء الأوساط الثقافية المصرية. وأكد الناقد أسامه عرابي أن العملين يطرحان مسائل وجودية عبر سرد حركي تعد فيه الأمكنة عنصرًا حيويًا غير محايد، وإن ابتعدت عن الالتزام بالعناصر الأرسطية المعروفة: البداية والوسط والنهاية.

وعبر وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد سامح فريد عن سعادته بكتابات الدكتور أحمد جمال التي أعادته للقراءة باللغة العربية، فهي قادرة على الاحتفاظ بالقارئ، إذ تقدم خليطًا من الخيال والأساطير والواقع، وتبدو فيه وطنية الكاتب جلية وطاغية في مختلف أعماله. أما الوزير اللواء محسن النعماني، فقد وجد أن نشر هذه الأعمال يظهر شجاعة المؤلف في تناول موضوعات صعبة وحساسة في التاريخ والواقع المصري. ومن جانبه عبر الوزير أبوبكر الجندي عن شعوره بأن المؤلف مصنوع من سبيكة قوامها علم ووعي وهم ودقة وعمق وموهبة يعايش الحياة ويعبر عنها بخيال فريد. وطرح الدكتور عمرو سرحان عميد طب المنصورة الأسبق قضية الوعي كمحور رئيسي في هذه الأعمال التي تظهر أن المؤلف يعيش الحياة بكل تجاربها وخبراتها ويتأثر بها، ومن ثم ينجح في التعبير عنها بعمق وصدق.

وتوالت بعد ذلك مداخلات قيمة لكل من اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس أكاديمية الشروق، والناقد والشاعر محمد الكفراوي، والدكتورة سهير لطفي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق، والدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، والدكتور مصطفى رجب عميد كلية تربية سوهاج الأسبق، والكاتبة الصحفية الأستاذة إيمان رسلان، وغيرهم من أعضاء الصالون وضيوفه.