«الداخلية»: استخراج 405 بطاقات رقم قومي لذوي الهمم والحالات الإنسانية

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم الخدمات كافة للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية»، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 2451 بطاقة رقم قومي و7145 مصدرًا مميكنًا، وتقرر استمرار عملها اعتبارا من 15 أبريل الجاري.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة «15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء»، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في اليوم نفسه تيسيرًا على المواطنين، واستخراج وتوصيل 405 بطاقات رقم قومي و24 مصدرًا مميكنًا.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم»، وإيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها، فضلا عن إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ22 مواطنا.

وواصل القطاع، استقبال المواطنين بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ87 مواطنا.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.