بعد تقبيل يديه من «المعيقلي والسديس».. 8 معلومات عن الشيخ عثمان طه خطاط المصحف

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدًا مؤثرًا للشيخ ماهر المعيقلي وعبد الرحمن السديس، أثناء قيامهما بتقبيل يد خطاط المصحف الشريف، فمن هو الشيخ عثمان طه؟

أظهر المقطع المنتشر إماما الحرم المكي الشريف، وأحدهما يقبل اليد اليمنى للشيخ عثمان طه، والآخر قام بالشيء نفسه لليد اليسرى، تقديرًا لخطاط المصحف الذي خطط كتاب الله لأكثر من 13 مرة في مجمع الملك فهد، وفي التقرير التالي أبرز المعلومات عنه، بحسب موقع «العربية».

معلومات عن الشيخ عثمان طه

كتب أكثر من 15 مصحفًا وطبع عشرات الملايين حول العالم. عمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. أول مصحف كتبه كان عام 1970. ترك بلده سوريا عام 1988 ليعمل في المملكة العربية السعودية. تنتهي كل صفحات المصحف الذي يكتبه بنهاية إحدى الآيات. حصل على الجنسية السعودية تكريمًا له. لديه خبرة في توزيع الكلمات في السطر الواحد. معروف بتميزه وحرصه في خدمة القرآن الكريم.

من هو الشيخ عثمان طه؟

يعتبر الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، من أصحاب الكفاءات والخبرات في كتابة المصحف، وأعطته المملكة العربية السُّعُودية الجنسية بعد فتح باب تجنيس.