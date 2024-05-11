9 دول رفضت عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. مَن هي؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ومنحها حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين، وأوصت الجمعية العامة للأمن المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب عضوية فلسطين الكاملة.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فإن 143 عضوا صوت لصالح القرار، وعارضه 9، فيما امتنع 25 عن التصويت.

هذه الدول رفضت حصول فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة

أما الدول التي رفضت حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة هي الأرجنتين والتشيك وهنجاريا وإسرائيل وميكرونيسيبا وناورو وبالاور وبابوغينيا الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية.

والدول التي امتنعت عن التصويت هي وكندا، وألمانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا، وفنزويلا والمملكة المتحدة وجمهورية مولدوفا، وهولندا وإيطاليا وفنلندا وبلغاريا، وكرواتيا، وألبانيا، والنمسا، وجمهورية جزر فيجي، وجورجيا، وليتوانيا، ومالاوي، ورومانيا، وسويسرا، وبارغواي، ولاتيفيا، وجزر مارشال، وموناكو، ومقدونيا الشمالية.

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