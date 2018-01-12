برلماني: البعض يلهث للحصول على لقب "مرشح محتمل للرئاسة"

قال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن عدد نواب الحزب في البرلمان 60 فقط، وجميعهم أعلنوا تفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الانتخابات القادمة لن تتسم بالمنافسة، ولا يوجد شخصية قوية على أرض الواقع تستطيع منافسة الرئيس السيسي.

وأضاف عبد القادر، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن البعض يسعى حاليًا للترشح للرئاسة من أجل الحصول على لقب مرشح محتمل أو مرشح سابق للرئاسة من أجل الظهور في الإعلام بكثرة.

وتابع: "البعض يلهث وراء لقب مرشح محتمل للرئاسة، رغم أنهم قد لا تنطبق عليهم شروط الترشح".