«التعليم»: 38 مدرسة فنية تشارك في معرض «ابدع واصنع»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد المدارس المشاركة في معرض «ابدع واصنع» لطلاب التعليم الفني، حيث يشارك به 38 مدرسة فنية في 18 تخصصا، بينها 7 فندقية في 3 تخصصات، و5 تجارية في 3 تخصصات، و3 زراعية في 3 تخصصات، ومدرستين تكنولوجيا تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج داخل مصنع.

المشاركات الفنية في معرض التربية والتعليم

وتنوعت منتجات طلاب المدارس الفنية المشاركة في المعرض بين أعمال نجارة وزخرفة وتصنيع وتشكيل معادن وتركيب وفك كاميرات المراقبة وميكانيكا سيارات.

ويفتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بعد قليل، المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني في القاهرة تحت عنوان «ابدع واصنع» بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.