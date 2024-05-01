الجدول الجديد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تعديل امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالمحافظة القليوبية، وتبدأ السبت 18 مايو الجاري وتستمر حتى الخميس 23 من الشهر نفسه، إذ أرسلت المديرية تشديدًا عاجلًا ومهمًا لجميع المدارس، بشأن تعديل الجدول في مادتي التربية الفنية والدينية.

تعديل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جرى تعديل موعد امتحاني التربية الفنية والتربية الدينية، مشيرًا إلى أن المواعيد الجديد كالتالي:

- امتحان التربية الفنية: الأحد 19 مايو لمدة ساعتين من الساعة 11 ونصف صباحًا.

- امتحان التربية الدينية: الثلاثاء 21 مايو لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 ونصف صباحًا

وتستمر الامتحانات الأخرى في مواعيدها المقررة منذ اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة القليوبية، فيما تنطلق امتحانات المواد العملية والمستوى الرفيع الإعدادي العام والرياضي واللغات يوم 8 مايو المقبل وتستمر لمدة يومين.

الجدول الجديد لامتحانات 3 إعدادي بالقليوبية

وأوضح أنّ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الجديد للترم الثاني، ينطلق 18 مايو المقبل للمواد النظرية، وتنبدأ الامتحانات يوميا من 9 صباحًا كالتالي:

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف

الأحد 19 مايو: العلوم لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين

الاثنين 20 مايو: اللغة الأجنبية الأولي لمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة وذلك في المدارس الرياضية

الثلاثاء 21 مايو: الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة

الأربعاء 22 مايو: الجبر والإحصاء لمدة ساعتين

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة

موعد الامتحان التكميلي للصف الثالث الإعدادي

وأوضح «الهجان» لـ«الوطن»، أنه من المقرر إجراء امتحان تكميلي عقب نهاية كل امتحان لمن قُبل عذرهم، وتخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، على أنّ تبدأ امتحانات المواد العملي والمستوى الرفيع الإعدادي العام والرياضي واللغات في الساعة 8.30 صباحًا كالتالي:

الأربعاء 8 مايو: اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات، وعملي التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية.

الخميس 9 مايو: اللغة الأجنبية الأولى للمستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات.