غادة سابا: منال الصيفي ساعدتني كثيرا.. وجيلي يقدم نموذجا رائعا عن المرأة

قالت المخرجة الأردنية غادة سابا، إنها مازالت على اتصال بمجموعتها وفريق عمل المخرج الراحل يوسف شاهين، موضحة أن المخرجة منال الصيفي وهي التي كانت جزء جيد من التجربة وساعدتها كثيرًا، كما أنها على اتصال بها إلى الآن، مشددة على أنه علاقتها بالمخرج خالد يوسف مازالت مميزة، قائلة: «قريب على قلبي واتعلمت منه الكثير.. كان بيحتوينا وبيخاف علينا نغلط».

أسباب عودتها للأردن

وكشفت «سابا»، خلال لقاء خاص ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي» عن أسباب عودتها للأردن، موضحة أنها شعرت بأنها تحتاج للعودة للأردن وأن لها واجب على بلدها الأردن، والحركة السينمائية كانت في بدايتها وكانت مازالت الهيئة الملكية للأفلام كانت تحتاج لتكون جزءا من هذه المسيرة والمكان، منوهة بأنها حققت الكثير من الأحلام وهناك أحلام لم تكن قادرة على تحقيقها ولكنها تحققت.

جيلنا في الفن يقدم صورة رائعة

ونوهت بأن جيلها في الفن يقدم صورة رائعة ونموذج مهم للمرأة، وهناك الكثير من الفنانات يحدثن فرقا في القوانين أو الصورة النمطية للمرأة بالمجتمع العربي، موجهة رسالة للمرأة في الوطن العربي، قائلة: لا نجلد أنفسنا وتحية للمرأة العربية بالأخص في مناطق النزاع والحروب.