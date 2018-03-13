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الوطن

ضبط 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية بأسوان

اليوم AM 12:45
كتب: عبد الله مشالي
ضبط 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية بأسوان

صورة أرشيفية

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، أمس الاثنين، من ضبط 20 قضية تموينية بدوائر مراكز المحافظة الـ5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، بياناتهم كالتالي: "6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 7  قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتي مخالفات البدالين التموينيين، وقضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتي بيع أزيد من السعر الرسمي، وقضية مخالفات المخابز البلدية، وقضية سلع مهربا جمركياً سجائر.

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