بالفيديو| "طوابير" و"غناء ورقص".. أجواء تسيطر على الانتخابات بالرياض

نشرت صفحة السفارة المصرية بالرياض على موقع "فيس بوك" بثا مباشرا لعملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

وأوضح الفيديو الطوابير الطويلة التي تؤكد كثافة المشاركة في العملية الانتخابية بالرياض.

كما نشرت الصفحة بثا مباشرا لتحويل بعض المصريين عملية الانتخاب والتصويت لأجواء احتفالية، بالغناء والرقص على أنغام أغنية "تسلم الأيادي".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.