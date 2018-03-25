محافظ بورسعيد: 5 لجان ببورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية.. غدا

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها غدًا الأثنين وتمتد لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف الغضبان، خلال لقاءه مع فضائية "أون لايف" أن المحافظة بها 8 لجان عامة و98 لجنة فرعية بالإضافة إلى 111 مقر انتخابي ولجنة انتخابية.

وأشار الغضبان، إلى أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد يقدروا بـ 503 ألف و699 ناخبًا، لافتا أنه تم تجهيز جميع اللجان من الأعمال اللوجيستية كافة، ولاسيما لفئة ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى جاهزية الأجهزة الأمنية بالكامل لتأمين كافة اللجان.